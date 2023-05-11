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Російська "евакуація" у Запорізькій області провальна, люди повертаються додому, - Федоров

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Запорізька область, Четвер 11 травня 2023 16:20
Російська "евакуація" у Запорізькій області провальна, люди повертаються додому, - Федоров Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська "евакуація" населення з окупованих територій Запорізької області провальна, частина людей вже повернулась додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Протягом тижня окупанти намагалися вивезти цивільних з понад 18-и населених пунктів, проте навіть ті нечисленні люди, які погодились виїхати, повертаються назад", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, окупанти пообіцяли курорт на узбережжі Азовського моря, натомість розміщують в нестерпних умовах або взагалі везуть "евакуйованих" в намети до Росії.

Обіцяні 10 тисяч рублів дають лише тим, хто має паспорт РФ. Також під час так званої "евакуації" росіяни масово грабують магазини, будинки, лікарні.

"Більшість мешканців взагалі не ведуться на пропаганду росіяни - залишаються вдома і чекають на ЗСУ", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

Пізніше стало відомо, що окупанти планують розширити список міст в Запорізькій області, що підлягатимуть евакуації.

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