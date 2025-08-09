У кого День ангела 9 серпня: привітання для мами, подруги, бабусі чи колеги, які дійсно вразять
Привітання на День ангела для мами чи подруги (фото: Freepik)
9 серпня іменини відзначають Антон, Григорій, Дмитро, Ірина, Маргарита, Марія і не тільки. Не забудьте привітати з Днем ангела своїх рідних, друзів і колег, адже тепле слово зробить цей день особливим.
У кого іменини цієї суботи та як красиво привітати з Днем ангела маму, подругу, бабусю чи колегу, розповідає РБК-Україна.
У кого День ангела 9 серпня
Сьогодні особливе свято для тих, хто носить імена:
- Антон
- Григорій
- Дмитро
- Клим
- Іван
- Леонтій
- Макар
- Матвій
- Олексій
- Петро
- Яків
- Ірина
- Маргарита
- Марія
- Анфіса.
Привітання з Днем ангела для мами, подруги, бабусі чи колеги
- "Мамо, з Днем ангела! Хай твій небесний охоронець береже тебе від усього лихого, а серце завжди буде зігріте любов’ю і турботою близьких"
- "Дорога подруго, хай твій ангел підкаже правильні рішення, підіймає на крилах до нових мрій та допомагає з легкістю проходити всі життєві дороги"
- "Бабусю, бажаю, щоб твій ангел завжди сидів на твоєму плечі, нашіптуючи слова добра і миру. Нехай кожен день буде сповнений теплом і усмішками"
- "Шановна колего, з Днем ангела! Хай успіх і вдача йдуть за вами крок у крок, а ангел-охоронець надихає на нові звершення"
- "Нехай сьогоднішнє свято подарує вам лагідний спокій у душі, ніжність у серці та віру в те, що поряд завжди є хтось, хто щиро оберігає”.
Привітання у жартівливих СМС
- "З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди носив із собою парасольку - раптом на тебе знову звалиться щастя"
- "Нехай твій ангел не просто охороняє, а ще й влаштовує тобі приємні сюрпризи: від ранкової кави до випадкових мільйонів"
- "З Днем ангела! Хай твій охоронець працює без вихідних, премій і відпусток - і лише на тебе"
- "Бажаю, щоб твій ангел був як вай-фай! Завжди поруч, без перебоїв і з максимальною швидкістю здійснення бажань"
- "Нехай твій ангел буде твоїм особистим менеджером: планує щастя, організовує любов і контролює рівень радості".
Вас може зацікавити
- Які читати молитви про захист та благополуччя
- Як назвати дитину у серпні за церковним календарем
- Коли Горіховий Спас цього року і як його святкувати.
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.