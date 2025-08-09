ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У кого День ангела 9 серпня: привітання для мами, подруги, бабусі чи колеги, які дійсно вразять

Субота 09 серпня 2025 06:40
UA EN RU
У кого День ангела 9 серпня: привітання для мами, подруги, бабусі чи колеги, які дійсно вразять Привітання на День ангела для мами чи подруги (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

9 серпня іменини відзначають Антон, Григорій, Дмитро, Ірина, Маргарита, Марія і не тільки. Не забудьте привітати з Днем ангела своїх рідних, друзів і колег, адже тепле слово зробить цей день особливим.

У кого іменини цієї суботи та як красиво привітати з Днем ангела маму, подругу, бабусю чи колегу, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 9 серпня

Сьогодні особливе свято для тих, хто носить імена:

  • Антон
  • Григорій
  • Дмитро
  • Клим
  • Іван
  • Леонтій
  • Макар
  • Матвій
  • Олексій
  • Петро
  • Яків
  • Ірина
  • Маргарита
  • Марія
  • Анфіса.

Привітання з Днем ангела для мами, подруги, бабусі чи колеги

  • "Мамо, з Днем ангела! Хай твій небесний охоронець береже тебе від усього лихого, а серце завжди буде зігріте любов’ю і турботою близьких"
  • "Дорога подруго, хай твій ангел підкаже правильні рішення, підіймає на крилах до нових мрій та допомагає з легкістю проходити всі життєві дороги"
  • "Бабусю, бажаю, щоб твій ангел завжди сидів на твоєму плечі, нашіптуючи слова добра і миру. Нехай кожен день буде сповнений теплом і усмішками"
  • "Шановна колего, з Днем ангела! Хай успіх і вдача йдуть за вами крок у крок, а ангел-охоронець надихає на нові звершення"
  • "Нехай сьогоднішнє свято подарує вам лагідний спокій у душі, ніжність у серці та віру в те, що поряд завжди є хтось, хто щиро оберігає”.

Привітання у жартівливих СМС

  • "З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди носив із собою парасольку - раптом на тебе знову звалиться щастя"
  • "Нехай твій ангел не просто охороняє, а ще й влаштовує тобі приємні сюрпризи: від ранкової кави до випадкових мільйонів"
  • "З Днем ангела! Хай твій охоронець працює без вихідних, премій і відпусток - і лише на тебе"
  • "Бажаю, щоб твій ангел був як вай-фай! Завжди поруч, без перебоїв і з максимальною швидкістю здійснення бажань"
  • "Нехай твій ангел буде твоїм особистим менеджером: планує щастя, організовує любов і контролює рівень радості".

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Церковний календар Свята
Новини
Трамп підтвердив плани на "обмін територіями" з РФ: дещо повернемо Україні
Трамп підтвердив плани на "обмін територіями" з РФ: дещо повернемо Україні
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України