У кого День ангела 9 серпня: привітання для мами, подруги, бабусі чи колеги, які дійсно вразять

Привітання на День ангела для мами чи подруги (фото: Freepik)

9 серпня іменини відзначають Антон, Григорій, Дмитро, Ірина, Маргарита, Марія і не тільки. Не забудьте привітати з Днем ангела своїх рідних, друзів і колег, адже тепле слово зробить цей день особливим.

У кого іменини цієї суботи та як красиво привітати з Днем ангела маму, подругу, бабусю чи колегу, розповідає РБК-Україна.