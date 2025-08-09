У кого День ангела 9 августа: поздравления для мамы, подруги, бабушки или коллеги, которые действительно поразят

Поздравления на День ангела для мамы или подруги (фото: Freepik)

9 августа именины отмечают Антон, Григорий, Дмитрий, Ирина, Маргарита, Мария и не только. Не забудьте поздравить с Днем ангела своих родных, друзей и коллег, ведь теплое слово сделает этот день особенным.

У кого именины в эту субботу и как красиво поздравить с Днем ангела маму, подругу, бабушку или коллегу, рассказывает РБК-Украина.

У кого День ангела 9 августа Сегодня особый праздник для тех, кто носит имена: Антон

Григорий

Дмитрий

Клим

Иван

Леонтий

Макар

Матвей

Алексей

Петр

Яков

Ирина

Маргарита

Мария

Анфиса. Поздравления с Днем ангела для мамы, подруги, бабушки или коллеги "Мама, с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель бережет тебя от всего плохого, а сердце всегда будет согрето любовью и заботой близких"

"Дорогая подруга, пусть твой ангел подскажет правильные решения, поднимает на крыльях к новым мечтам и помогает с легкостью проходить все жизненные дороги"

"Бабушка, желаю, чтобы твой ангел всегда сидел на твоем плече, нашептывая слова добра и мира. Пусть каждый день будет наполнен теплом и улыбками"

"Уважаемая коллега, с Днем ангела! Пусть успех и удача следуют за вами шаг в шаг, а ангел-хранитель вдохновляет на новые свершения"

"Пусть сегодняшний праздник подарит вам ласковый покой в душе, нежность в сердце и веру в то, что рядом всегда есть кто-то, кто искренне оберегает". Поздравления в шуточных СМС "С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда носил с собой зонтик - вдруг на тебя снова свалится счастье"

"Пусть твой ангел не просто охраняет, а еще и устраивает тебе приятные сюрпризы: от утреннего кофе до случайных миллионов"

"С Днем ангела! Пусть твой охранник работает без выходных, премий и отпусков - и только на тебя"

"Желаю, чтобы твой ангел был как вай-фай! Всегда рядом, без перебоев и с максимальной скоростью исполнения желаний"

"Пусть твой ангел будет твоим личным менеджером: планирует счастье, организовывает любовь и контролирует уровень радости".