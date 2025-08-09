У кого День ангела 9 августа: поздравления для мамы, подруги, бабушки или коллеги, которые действительно поразят
Поздравления на День ангела для мамы или подруги (фото: Freepik)
9 августа именины отмечают Антон, Григорий, Дмитрий, Ирина, Маргарита, Мария и не только. Не забудьте поздравить с Днем ангела своих родных, друзей и коллег, ведь теплое слово сделает этот день особенным.
У кого именины в эту субботу и как красиво поздравить с Днем ангела маму, подругу, бабушку или коллегу, рассказывает РБК-Украина.
У кого День ангела 9 августа
Сегодня особый праздник для тех, кто носит имена:
- Антон
- Григорий
- Дмитрий
- Клим
- Иван
- Леонтий
- Макар
- Матвей
- Алексей
- Петр
- Яков
- Ирина
- Маргарита
- Мария
- Анфиса.
Поздравления с Днем ангела для мамы, подруги, бабушки или коллеги
- "Мама, с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель бережет тебя от всего плохого, а сердце всегда будет согрето любовью и заботой близких"
- "Дорогая подруга, пусть твой ангел подскажет правильные решения, поднимает на крыльях к новым мечтам и помогает с легкостью проходить все жизненные дороги"
- "Бабушка, желаю, чтобы твой ангел всегда сидел на твоем плече, нашептывая слова добра и мира. Пусть каждый день будет наполнен теплом и улыбками"
- "Уважаемая коллега, с Днем ангела! Пусть успех и удача следуют за вами шаг в шаг, а ангел-хранитель вдохновляет на новые свершения"
- "Пусть сегодняшний праздник подарит вам ласковый покой в душе, нежность в сердце и веру в то, что рядом всегда есть кто-то, кто искренне оберегает".
Поздравления в шуточных СМС
- "С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда носил с собой зонтик - вдруг на тебя снова свалится счастье"
- "Пусть твой ангел не просто охраняет, а еще и устраивает тебе приятные сюрпризы: от утреннего кофе до случайных миллионов"
- "С Днем ангела! Пусть твой охранник работает без выходных, премий и отпусков - и только на тебя"
- "Желаю, чтобы твой ангел был как вай-фай! Всегда рядом, без перебоев и с максимальной скоростью исполнения желаний"
- "Пусть твой ангел будет твоим личным менеджером: планирует счастье, организовывает любовь и контролирует уровень радости".
При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.