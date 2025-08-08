У кого День ангела 8 серпня: найкращі привітання для друзів, рідних чи колег

У кого День ангела 8 серпня

Сьогодні не забудьте привітати з особливим святом всіх, у кого одне з таких імен:

Герман

Григорій

Омелян

Йосип

Леонід

Мирон

Платон

Мойсей

Микола

Федір

Парасковія.

Привітання з Днем ангела для тата, друга чи колеги

"З Днем ангела, татусю! Нехай твій янгол завжди буде поруч, оберігає від тривог, підказує правильні рішення та надихає на нові звершення. Ти - наша опора й гордість, дякую за все"

"З іменинами, друже! Нехай твій день буде наповнений світлом, а життя радістю. Бажаю, щоб усе вдавалось, а твій янгол-охоронець був завжди на зв’язку"

"Вітаю з Днем ангела! Бажаю натхнення в роботі, миру в серці й впевненості в собі. Хай у справах супроводжує удача, а поруч будуть добрі люди".

Як вітати з Днем ангела своїми словами - найкращі варіанти

Не обов’язково шукати пишні вірші чи пафосні формулювання. Щире привітання, сказане від душі, запам’ятається надовго. Насправді можна красиво привітати з іменинами навіть своїми словами: