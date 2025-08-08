У кого День ангела 8 августа: лучшие поздравления для друзей, родных или коллег

У кого День ангела 8 августа

Сегодня не забудьте поздравить с особым праздником всех, у кого одно из таких имен:

Герман

Григорий

Емельян

Иосиф

Леонид

Мирон

Платон

Моисей

Николай

Федор

Парасковия.

Поздравления с Днем ангела для папы, друга или коллеги

"С Днем ангела, папочка! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает от тревог, подсказывает правильные решения и вдохновляет на новые свершения. Ты - наша опора и гордость, спасибо за все"

"С именинами, друг! Пусть твой день будет наполнен светом, а жизнь радостью. Желаю, чтобы все удавалось, а твой ангел-хранитель был всегда на связи"

"Поздравляю с Днем ангела! Желаю вдохновения в работе, мира в сердце и уверенности в себе. Пусть в делах сопутствует удача, а рядом будут добрые люди".

Как поздравлять с Днем ангела своими словами - лучшие варианты

Не обязательно искать пышные стихи или пафосные формулировки. Искреннее поздравление, сказанное от души, запомнится надолго. На самом деле можно красиво поздравить с именинами даже своими словами: