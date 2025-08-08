RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

У кого День ангела 8 августа: лучшие поздравления для друзей, родных или коллег

Поздравления на День ангела для папы (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

8 августа свои именины празднуют Герман, Григорий, Леонид, Николай, Федор и еще несколько человеек. Не забудьте поздравить с Днем ангела родных, друзей или коллег - теплое слово сделает день особенным.

У кого именины в эту пятницу и как поздравлять с Днем ангела папу, брата или друга, рассказывает РБК-Украина.

У кого День ангела 8 августа

Сегодня не забудьте поздравить с особым праздником всех, у кого одно из таких имен:

  • Герман
  • Григорий
  • Емельян
  • Иосиф
  • Леонид
  • Мирон
  • Платон
  • Моисей
  • Николай
  • Федор
  • Парасковия.

Поздравления с Днем ангела для папы, друга или коллеги

  • "С Днем ангела, папочка! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает от тревог, подсказывает правильные решения и вдохновляет на новые свершения. Ты - наша опора и гордость, спасибо за все"
  • "С именинами, друг! Пусть твой день будет наполнен светом, а жизнь радостью. Желаю, чтобы все удавалось, а твой ангел-хранитель был всегда на связи"
  • "Поздравляю с Днем ангела! Желаю вдохновения в работе, мира в сердце и уверенности в себе. Пусть в делах сопутствует удача, а рядом будут добрые люди".

Как поздравлять с Днем ангела своими словами - лучшие варианты

Не обязательно искать пышные стихи или пафосные формулировки. Искреннее поздравление, сказанное от души, запомнится надолго. На самом деле можно красиво поздравить с именинами даже своими словами:

  • "С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя правильной дорогой и защищает от всего злого"
  • "Желаю внутреннего спокойствия, добрых людей рядом и радости в сердце. Твой день - твоя сила!"
  • "Пусть ангел помогает осуществлять мечты, а жизнь будет светлой и наполненной любовью"
  • "С именинами! Оставайся таким (такой), как ты есть. Пусть жизнь будет искренней, доброй, настоящей"
  • "Сегодня твой день, и пусть он будет особенным. Ангел рядом, а потому все получится!".

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаЦерковный календарьПраздники