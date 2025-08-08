У кого День ангела 8 августа: лучшие поздравления для друзей, родных или коллег

8 августа свои именины празднуют Герман, Григорий, Леонид, Николай, Федор и еще несколько человеек. Не забудьте поздравить с Днем ангела родных, друзей или коллег - теплое слово сделает день особенным.
У кого именины в эту пятницу и как поздравлять с Днем ангела папу, брата или друга, рассказывает РБК-Украина.
Сегодня не забудьте поздравить с особым праздником всех, у кого одно из таких имен:
Не обязательно искать пышные стихи или пафосные формулировки. Искреннее поздравление, сказанное от души, запомнится надолго. На самом деле можно красиво поздравить с именинами даже своими словами:
