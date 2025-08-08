У кого День ангела 8 серпня: найкращі привітання для друзів, рідних чи колег
Привітання на День ангела для тата (фото: Freepik)
8 серпня свої іменини святкують Герман, Григорій, Леонід, Микола, Федір та ще декілька людей. Не забудьте привітати з Днем ангела рідних, друзів або колег, тепле слово зробить день особливим.
У кого іменини цієї п'ятниці та як вітати з Днем ангела тата, брата чи друга, розповідає РБК-Україна.
У кого День ангела 8 серпня
Сьогодні не забудьте привітати з особливим святом всіх, у кого одне з таких імен:
- Герман
- Григорій
- Омелян
- Йосип
- Леонід
- Мирон
- Платон
- Мойсей
- Микола
- Федір
- Парасковія.
Привітання з Днем ангела для тата, друга чи колеги
- "З Днем ангела, татусю! Нехай твій янгол завжди буде поруч, оберігає від тривог, підказує правильні рішення та надихає на нові звершення. Ти - наша опора й гордість, дякую за все"
- "З іменинами, друже! Нехай твій день буде наповнений світлом, а життя радістю. Бажаю, щоб усе вдавалось, а твій янгол-охоронець був завжди на зв’язку"
- "Вітаю з Днем ангела! Бажаю натхнення в роботі, миру в серці й впевненості в собі. Хай у справах супроводжує удача, а поруч будуть добрі люди".
Як вітати з Днем ангела своїми словами - найкращі варіанти
Не обов’язково шукати пишні вірші чи пафосні формулювання. Щире привітання, сказане від душі, запам’ятається надовго. Насправді можна красиво привітати з іменинами навіть своїми словами:
- "З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильною дорогою і захищає від усього злого"
- "Бажаю внутрішнього спокою, добрих людей поруч і радості в серці. Твій день - твоя сила!"
- "Хай ангел допомагає здійснювати мрії, а життя буде світлим і наповненим любов'ю"
- "З іменинами! Залишайся таким (такою), як ти є. Нехай життя буде щирим, добрим, справжнім"
- "Сьогодні твій день, і нехай він буде особливим. Ангел поруч, а тому усе вдасться!".
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.