У кого День ангела 8 серпня: найкращі привітання для друзів, рідних чи колег

П'ятниця 08 серпня 2025 06:27

У кого День ангела 8 серпня: найкращі привітання для друзів, рідних чи колег Привітання на День ангела для тата (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

8 серпня свої іменини святкують Герман, Григорій, Леонід, Микола, Федір та ще декілька людей. Не забудьте привітати з Днем ангела рідних, друзів або колег, тепле слово зробить день особливим.

У кого іменини цієї п'ятниці та як вітати з Днем ангела тата, брата чи друга, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 8 серпня

Сьогодні не забудьте привітати з особливим святом всіх, у кого одне з таких імен:

  • Герман
  • Григорій
  • Омелян
  • Йосип
  • Леонід
  • Мирон
  • Платон
  • Мойсей
  • Микола
  • Федір
  • Парасковія.

Привітання з Днем ангела для тата, друга чи колеги

  • "З Днем ангела, татусю! Нехай твій янгол завжди буде поруч, оберігає від тривог, підказує правильні рішення та надихає на нові звершення. Ти - наша опора й гордість, дякую за все"
  • "З іменинами, друже! Нехай твій день буде наповнений світлом, а життя радістю. Бажаю, щоб усе вдавалось, а твій янгол-охоронець був завжди на зв’язку"
  • "Вітаю з Днем ангела! Бажаю натхнення в роботі, миру в серці й впевненості в собі. Хай у справах супроводжує удача, а поруч будуть добрі люди".

Як вітати з Днем ангела своїми словами - найкращі варіанти

Не обов’язково шукати пишні вірші чи пафосні формулювання. Щире привітання, сказане від душі, запам’ятається надовго. Насправді можна красиво привітати з іменинами навіть своїми словами:

  • "З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильною дорогою і захищає від усього злого"
  • "Бажаю внутрішнього спокою, добрих людей поруч і радості в серці. Твій день - твоя сила!"
  • "Хай ангел допомагає здійснювати мрії, а життя буде світлим і наповненим любов'ю"
  • "З іменинами! Залишайся таким (такою), як ти є. Нехай життя буде щирим, добрим, справжнім"
  • "Сьогодні твій день, і нехай він буде особливим. Ангел поруч, а тому усе вдасться!".

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.

День ангела Церковний календар Свята
