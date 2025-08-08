ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У кого День ангела 8 августа: лучшие поздравления для друзей, родных или коллег

Пятница 08 августа 2025 06:27
UA EN RU
У кого День ангела 8 августа: лучшие поздравления для друзей, родных или коллег Поздравления на День ангела для папы (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

8 августа свои именины празднуют Герман, Григорий, Леонид, Николай, Федор и еще несколько человеек. Не забудьте поздравить с Днем ангела родных, друзей или коллег - теплое слово сделает день особенным.

У кого именины в эту пятницу и как поздравлять с Днем ангела папу, брата или друга, рассказывает РБК-Украина.

У кого День ангела 8 августа

Сегодня не забудьте поздравить с особым праздником всех, у кого одно из таких имен:

  • Герман
  • Григорий
  • Емельян
  • Иосиф
  • Леонид
  • Мирон
  • Платон
  • Моисей
  • Николай
  • Федор
  • Парасковия.

Поздравления с Днем ангела для папы, друга или коллеги

  • "С Днем ангела, папочка! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает от тревог, подсказывает правильные решения и вдохновляет на новые свершения. Ты - наша опора и гордость, спасибо за все"
  • "С именинами, друг! Пусть твой день будет наполнен светом, а жизнь радостью. Желаю, чтобы все удавалось, а твой ангел-хранитель был всегда на связи"
  • "Поздравляю с Днем ангела! Желаю вдохновения в работе, мира в сердце и уверенности в себе. Пусть в делах сопутствует удача, а рядом будут добрые люди".

Как поздравлять с Днем ангела своими словами - лучшие варианты

Не обязательно искать пышные стихи или пафосные формулировки. Искреннее поздравление, сказанное от души, запомнится надолго. На самом деле можно красиво поздравить с именинами даже своими словами:

  • "С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя правильной дорогой и защищает от всего злого"
  • "Желаю внутреннего спокойствия, добрых людей рядом и радости в сердце. Твой день - твоя сила!"
  • "Пусть ангел помогает осуществлять мечты, а жизнь будет светлой и наполненной любовью"
  • "С именинами! Оставайся таким (такой), как ты есть. Пусть жизнь будет искренней, доброй, настоящей"
  • "Сегодня твой день, и пусть он будет особенным. Ангел рядом, а потому все получится!".

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Церковный календарь Праздники
Новости
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики