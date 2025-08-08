У кого День ангела 8 августа: лучшие поздравления для друзей, родных или коллег
Поздравления на День ангела для папы (фото: Freepik)
8 августа свои именины празднуют Герман, Григорий, Леонид, Николай, Федор и еще несколько человеек. Не забудьте поздравить с Днем ангела родных, друзей или коллег - теплое слово сделает день особенным.
У кого именины в эту пятницу и как поздравлять с Днем ангела папу, брата или друга, рассказывает РБК-Украина.
У кого День ангела 8 августа
Сегодня не забудьте поздравить с особым праздником всех, у кого одно из таких имен:
- Герман
- Григорий
- Емельян
- Иосиф
- Леонид
- Мирон
- Платон
- Моисей
- Николай
- Федор
- Парасковия.
Поздравления с Днем ангела для папы, друга или коллеги
- "С Днем ангела, папочка! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает от тревог, подсказывает правильные решения и вдохновляет на новые свершения. Ты - наша опора и гордость, спасибо за все"
- "С именинами, друг! Пусть твой день будет наполнен светом, а жизнь радостью. Желаю, чтобы все удавалось, а твой ангел-хранитель был всегда на связи"
- "Поздравляю с Днем ангела! Желаю вдохновения в работе, мира в сердце и уверенности в себе. Пусть в делах сопутствует удача, а рядом будут добрые люди".
Как поздравлять с Днем ангела своими словами - лучшие варианты
Не обязательно искать пышные стихи или пафосные формулировки. Искреннее поздравление, сказанное от души, запомнится надолго. На самом деле можно красиво поздравить с именинами даже своими словами:
- "С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя правильной дорогой и защищает от всего злого"
- "Желаю внутреннего спокойствия, добрых людей рядом и радости в сердце. Твой день - твоя сила!"
- "Пусть ангел помогает осуществлять мечты, а жизнь будет светлой и наполненной любовью"
- "С именинами! Оставайся таким (такой), как ты есть. Пусть жизнь будет искренней, доброй, настоящей"
- "Сегодня твой день, и пусть он будет особенным. Ангел рядом, а потому все получится!".
Вас может заинтересовать
- Молитвы о защите и благополучии
- Полный календарь Дней ангела на август
- Когда будет Ореховый Спас в 2025 году.
При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.