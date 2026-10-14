Без коду та налаштувань: у Google Play можна створити власний ШІ-додаток

Google оголосила про запуск нової функції в Google Play, яка дозволяє користувачам створювати персональні додатки за допомогою ШІ та запускати їх на власних Android-пристроях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Google.
За допомогою інструмента Google AI Studio користувачі можуть створювати власні Android-додатки та запускати їх на персональному пристрої через Google Play.
Для цього потрібен лише звичайний обліковий запис Google, а створювати платний акаунт розробника більше не потрібно.
Персональні програми залишаються повністю приватними й не відображаються у пошуку чи каталогах магазину.
Наразі функція доступна у США для користувачів віком від 18 років. У майбутньому компанія додасть можливість ділитися додатками з обмеженим колом друзів та родини, а також переводити успішні проєкти у статус публічних після проходження перевірок безпеки.
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Google Play також розширює присутність за межами стандартних смартфонів:
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Для любителів ігор запускається функція Game Finder на основі аналізу вподобань спільноти з 2 мільярдів гравців.
Система створює спеціальний профіль Gamer DNA, який враховує улюблені жанри та механіки. Також користувачі зможуть створювати власні списки ігор і ділитися ними.
Крім того, магазин поповниться ПК-іграми з підтримкою хмарних збережень, серед яких Dave the Diver та Warhammer 40,000: Boltgun. Усі геймери зможуть випробувати преміум-ігри у режимі тимчасового доступу перед покупкою.
У сфері безпеки Google запускає функцію передачі вікової категорії дитини через Family Link. Це дозволить додаткам надавати безпечний та відповідний віку контент без розкриття точної дати народження.