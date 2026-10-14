Безкоштовно не працює: Google розгортає флагманський ШІ Gemini 4 Argon

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Google .

Що вміє Gemini 4 Argon?

Характеристики топового ШІ залишилися незмінними. Google посилається на нещодавні бенчмарки як доказ просунутих можливостей міркування та агентного написання коду.

Модель навчена відхиляти шкідливі інструкції, а спеціальний монітор здатний зупиняти обробку, якщо виявляє непередбачуваний робочий процес.

Техногігант наводить кілька прикладів успішного використання Argon всередині корпорації:

Оптимізація коментарів YouTube: ШІ виявив надлишковий рендеринг емодзі, усунення якого знизило навантаження на сервери на 45 відсотків.

Пошук старих помилок: у симуляторі фізики дронів проєкту Wing нейромережа виявила критичні баги, які залишалися у коді ще з 2018 року.

Робототехніка: модель продемонструвала крок вперед у просторовому мисленні для тривимірних середовищ.

Читайте більше: Залучить Claude і виконає задачу: Google показала нового ШІ-агента Gemini

Умови доступу та ціни

У додатку Gemini нова модель стає доступною для користувачів передплат AI Pro (за 20 доларів на місяць) та AI Ultra (починаючи від 99 доларів на місяць).

Користувачі безкоштовних тарифів не матимуть доступу до нової моделі.

У продуктах, орієнтованих на кодування (Antigravity та AI Studio), Gemini 4 Argon буде доступний лише на найдорожчому тарифі AI Ultra через високі обчислювальні витрати.

Для менш складних завдань компанія наразі зберігає попередню версію Gemini 3.1 Pro.

Для розробників, які працюють через платний API, тимчасова вартість токенів становить 2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних.

Знижка на кешовані токени становить 95 відсотків. Акційна ціна діятиме до 30 листопада, після чого тарифи зростуть удвічі - до 4 доларів за вхідні та 20 доларів за вихідні токени.