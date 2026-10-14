Без кода и настроек: в Google Play можно создать собственное ИИ-приложение

Персональные ИИ-приложения без аккаунта разработчика

С помощью инструмента Google AI Studio пользователи могут создавать собственные Android-приложения и запускать их на частном устройстве через Google Play.

Для этого требуется только обычная аккаунт Google, а создавать платный аккаунт разработчика больше не нужно.

Персональные программы остаются полностью приватными и не отображаются в поиске или каталогах магазина.

В настоящее время функция доступна в США для пользователей от 18 лет. В будущем компания предоставит возможность делиться приложениями с ограниченным кругом друзей и семьи, а также переводить успешные проекты в статус публичных после прохождения проверок безопасности.

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Умный поиск и адаптация под другие устройства

Google Play также расширяет присутствие за пределами стандартных смартфонов:

Различные экраны: интерфейс магазина оптимизирован для автомобилей со встроенной системой Google, гарнитуры смешанной реальности XR в виде 3D-пространства и ноутбуков.

интерфейс магазина оптимизирован для автомобилей со встроенной системой Google, гарнитуры смешанной реальности XR в виде 3D-пространства и ноутбуков. ИИ-помощник Ask Play: обновленный ассистент получил функцию сравнения приложений между собой с выделением ключевых отличий и отзывов пользователей.

обновленный ассистент получил функцию сравнения приложений между собой с выделением ключевых отличий и отзывов пользователей. Интеграция с Gemini: возможности и контент из Google Play будут доступны непосредственно в диалогах с чат-ботом Gemini.

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Новаторские решения для геймеров и семейная безопасность

Для любителей игр запускается функция Game Finder на основе анализа предпочтений сообщества из 2 миллиардов игроков.

Система создает специальный профиль Gamer DNA, учитывающий любимые жанры и механики. Также пользователи могут создавать собственные списки игр и делиться ими.

Кроме того, магазин пополнится ПК-играми с поддержкой облачных сохранений, среди которых Dave the Diver и Warhammer 40,000: Boltgun. Все геймеры смогут попробовать премиум-игры в режиме временного доступа перед покупкой.

В области безопасности Google запускает функцию передачи возрастной категории ребенка через Family Link. Это позволит приложениям предоставлять безопасный и соответствующий возрасту контент без раскрытия точной даты рождения.