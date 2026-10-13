Автономність до 7 днів та заміна батареї: Google випустила трекер Fitbit Edge

Google офіційно випустила фітнес-трекер Fitbit Edge, який займає проміжне місце між базовим Fitbit Air та флагманським годинником Pixel Watch 5.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google .

Дизайн, автономність та ключові можливості

Fitbit Edge виконаний у тонкому алюмінієвому корпусі із захистом від води й пилу за стандартом IP68 (5 ATM).

Пристрій оснащений овальним 1,34-дюймовим OLED-дисплеєм. Корисна площа гаджета зросла на 46 відсотків порівняно з моделлю Charge 6.

Для навігації передбачено сенсорний екран й одну фізичну бокову кнопку.

Технічні характеристики

Автономність: до 7 днів роботи у стандартному режимі або до 2 днів із увімкненою функцією Always-On Display.

Навігація та датчики: вбудований GPS для тренувань без смартфона, датчики ЕКГ, вимірювання рівня кисню в крові, температури шкіри, висотомір та оптичний пульсометр.

Синхронізація: гаджет працює з Android та iOS через оновлений додаток Google Health, підтримуючи одночасний збір даних із кількох пристроїв Google.

Пристрій не має мікрофона, динаміка та NFC для безконтактної оплати, а сповіщення зі смартфона підтримують лише базові швидкі відповіді.

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Ціна, сервіси та доступність

Зібрана інформація про здоров'я передається через Bluetooth 5.4 в додаток Google Health із підтримкою ШІ-помічника Health Coach (потрібна підписка Google Health Premium за 10 доларів на місяць, перші три місяці безкоштовні).

Крім того, Edge став першим фітнес-трекером Google із можливістю офіційної заміни акумулятора у сервісних центрах.

Офіційні продажі розпочнуться 27 жовтня. Базова версія з силіконовим ремінцем коштує 180 доларів (близько 7 500 грн), а лімітована версія Stephen Curry Special Edition - 220 доларів (майже 9 200 грн).

Також компанія пропонує лінійку змінних ремінців за ціною від 40 до 150 доларів.