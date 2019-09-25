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Коболєв: запасів газу вистачить на випадок припинення транзиту з Росії

Новини » Енергетика    25.09.2019 - 11:27
Коболєв: запасів газу вистачить на випадок припинення транзиту з Росії
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Україна закачала більше 20 млрд кубометрів газу

Запасів газу в Україні достатньо на випадок, якщо Російська Федерація піде на переривання транзиту до Європейського союзу. Про це у Facebook повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, запаси газу в підземних сховищах перетнули позначку в 20 млрд кубометрів.

"Це більш ніж на 4 млрд перевищує минулорічний показник і є найбільшим рівнем за останні 9 років. Газу в підземці достатньо, щоб забезпечити надійну роботу ГТС і газопостачання українських споживачів цієї зими, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Україну", - зазначив Коболєв.

Коболєв: запасів газу вистачить на випадок припинення транзиту з Росії

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що Брюссель вимагає довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну.

Зазначимо, після тристоронніх переговорів Україна заявила, що готова обговорювати закупівлі російського газу за ринковою ціною. Крім того, на переговорах обговорювалася можлива знижка на транзит залежно від обсягів транспортування російського газу.

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Новини України газтранзитАндрій Коболєв
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