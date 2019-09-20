Коболев назвал тарифы на долгосрочный транзит российского газа

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Тарифы на транзит газа составят от 2,56 до 3,21 доллара

Украина может установить тариф на транзит российского газа после 2019 года на уровне 3,21 доллара за транзит тысячи кубометров на 100 км. Об этом в Брюсселе заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает DW.

По словам Коболева, НАК рассчитал тарифы на два варианта транзита российского газа сроком по 15 лет. В частности, если российская сторона будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то тариф составит 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров на 100 км украинской ГТС. Если объемы транзита повысятся до 90 млрд кубометров, то тариф может снизиться до 2,56 доллара.

Для сравнения в этом году тариф на транзит российского газа составит 2,61 доллар.

"Чем больше объемы и чем дольше"Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф… Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", - отметил Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова обсуждать прямые закупки российского газа по рыночной цене. По словам министра энергетики Алексея Оржеля, на переговорах в Брюсселе российская сторона поднимала вопрос прямых поставок. Стороны достигли соглашения о том, что консультации будут основаны на рыночных принципах.

Отметим, ранее Коболев заявил о сдержанном оптимизме в газовых переговорах с Москвой.