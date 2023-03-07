Коболєв не вніс призначену судом заставу, - САП

Колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв не вніс 229 млн грн застави, яку йому назначив Вищий антикорупцій суд в якості запобіжного заходу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора", - пише пресслужба.
Станом на сьогодні інформації про внесення застави не надійшла до органу досудового розслідування.
Зазначається, що попри поширену деякими ЗМІ інформацію, суд не арештовував рахунки Коболєва у цьому кримінальному провадженні.
"Також, наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.
Вищий антикорупційний суд, зі свого боку, відмовився відправляти Коболєва до СІЗО, внаслідок чого САП вирішила оскаржити рішення судді.
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