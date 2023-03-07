Коболєв не вніс призначену судом заставу, - САП

"1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора", - пише пресслужба.

Станом на сьогодні інформації про внесення застави не надійшла до органу досудового розслідування.

Зазначається, що попри поширену деякими ЗМІ інформацію, суд не арештовував рахунки Коболєва у цьому кримінальному провадженні.

"Також, наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи", - додає пресслужба.