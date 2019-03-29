Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа через Украину

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые смогут обеспечить энергетическую безопасность Украины. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев на конференции в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Коболева, план состоит в увеличении дополнительных хранилищ газа в Украине.

"Есть предложение по созданию дополнительных хранилищ газа в Украине. Эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей по импорту из Европейского союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если "Газпром" решит выбрать такой вариант. И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, уже способен выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", - ответил Коболев на вопросы о наличии у "Нафтогаза" "плана В" на случай отсутствия газового транзита.

Напомним, глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия надеется продолжить газовые переговоры с Украиной и после проведения выборов президента в старне. Глава Минэнерго России надеется на проведение "конструктивных переговоров" с Украиной по газу.

Добавим, что на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Российский газовый монополист "Газпром" готов к прямым переговорам с украинской стороной по новому контракту на прямые поставки газа.