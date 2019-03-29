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В РФ расчитывают продолжить диалог с Украиной по газу и после выборов

Новости » Энергетика    29.03.2019 - 14:16
В РФ расчитывают продолжить диалог с Украиной по газу и после выборов
Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Новак заявил, что РФ не против использовать с 2020 года газотранспортную инфраструктуру Украины

Россия надеется продолжить газовые переговоры с Украиной и после проведения выборов президента в старне. Об этом сообщил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак в интервью российскому телеканалу.

Глава Минэнерго России надеется на проведение "конструктивных переговоров" с Украиной по газу.

"Мы всегда были конструктивны, даже в периоды переговоров, которые были до этого. Россия всегда говорила, что мы готовы использовать газотранспортную инфраструктуру (Украины, - ред). Мы надеемся, что и после выборов у нас будут конструктивные переговоры. И мы договаривались на предыдущей трехсторонней встрече о том, что в мае месяце продолжим соответствующие дискуссии", - сказал он.

Новак отметил, что РФ заинтересована в том, чтобы "европейские потребители получали российский газ стабильно". По его словам, для этого может быть использована как действующая инфраструктура, так и строящаяся - "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"При использовании с 2020 года газотранспортной инфраструктуры Украины мы не против того, чтобы продолжать использование этой инфраструктуры, но должны быть, в первую очередь, конкурентоспособные тарифы, которые были бы адекватны и сопоставимы с другими маршрутами", - добавил Новак.

Напомним, на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Российский газовый монополист "Газпром" готов к прямым переговорам с украинской стороной по новому контракту на прямые поставки газа.

Отметим, Украина не закупает российский газ напрямую с 25 ноября 2015 года. Кроме того, в начале 2018 года арбитраж в Стокгольме обязал "Газпром" поставлять газ Украине по той же цене, по которой продают Германии.

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