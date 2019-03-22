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"Газпром" предлагает переговоры о поставках газа в Украину

Новости » Энергетика    22.03.2019 - 16:16
"Газпром" предлагает переговоры о поставках газа в Украину
Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)

"Газпром" обещает украинцам цену на газ якобы на четверть ниже нынешней

Российский газовый монополист "Газпром" готов к прямым переговорам с украинской стороной по новому контракту на прямые поставки газа. Об этом на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер отметил, что "Газпром" готов провести переговоры по контракту на прямые поставки газа на украинский рынок.

"Рано говорить о конкретной цене по такому контракту, но зная запредельный уровень цен для потребителей, который есть на украинском рынке, могу абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя в Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", - заявил Миллер.

Отметим, Украина не закупает российский газ напрямую с 25 ноября 2015 года. Кроме того, в начале 2018 года арбитраж в Стокгольме обязал "Газпром" поставлять газ Украине по той же цене, по которой продают Германии.

Ранее также сообщалось, что "Газпром" прекратит транзит газа через Украину в Турцию с 2020 года.

 

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