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Коболев сомневается в запуске "Северного потока-2" до конца года

Новости » Энергетика    29.03.2019 - 15:54
Коболев сомневается в запуске "Северного потока-2" до конца года
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

"Северный поток-2" не успеют запустить до 1 января 2020

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается в запуске газопровода "Северный поток-2" до конца года. Об этом он заявил на конференции в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, после отказа Дании согласовать северный маршрут газопровода его запуск точно не состоится до конца года.

"Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет разрешен в ближайшее время. Это значит, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", - отметил Коболев.

Он подчеркнул, что без "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2" российской стороне не будет хватать мощностей для поставок газа.

"Если есть оба, то тогда "Газпром" может справиться без Украины", - пояснил глава НАК.

Напомним, сегодня министр энергетики России Александр Новак заявил, что позиция Дании по газопроводу "Северный поток-2" не повлияет на сроки реализации проекта.

На этой неделе Дания попросила дополнительную экологическую экспертизу по "Северному потоку-2". По словам представителя Nord Stream 2 AG, компания внимательно изучит данный запрос и примет решение о дальнейших шагах.

 

Запуск "Северного потока-2" может затянуться на годы
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