Коболєв розповів про план на випадок зупинки транзиту газу через Україну

НАК "Нафтогаз України" розглядає опцію повного припинення транзиту російського газу по території України і готує заходи, які зможуть забезпечити енергетичну безпеку України. Про це заявив глава правління НАК Андрій Коболєв на конференції в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Коболєва, план полягає в збільшенні додаткових сховищ газу в Україні.

"Є пропозиція щодо створення додаткових сховищ газу в Україні, – ця робота зараз триває, і це має забезпечити нашу енергетичну безпеку. Ми працюємо також над збільшенням спроможностей щодо імпорту з Європейського Союзу, і переконані, що термінали зрідженого газу будуть повною мірою спроможні замістити російський газ, якщо Газпром вирішить обрати такий варіант. І третє, якщо розглядати обсяги поставок газу в Україну за іншими шляхами. Як ми розуміємо, багато інших країн та газових дилерів також створюють додаткові можливості щодо постачання газу в самій Європі, яка вже здатна вистояти у потенційній газовій кризі. Тож коротка відповідь: більше сховищ, і більше зрідженого газу", - відповів Коболєв на питання про наявність у "Нафтогазу" "плану" на випадок відсутності газового транзиту.

Нагадаємо, глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія сподівається продовжити газові переговори з Україною та після проведення виборів президента в країні. Глава Міненерго Росії сподівається на проведення конструктивних переговорів з Україною щодо газу.

Додамо, що на зустрічі з кандидатом в президенти України Юрієм Бойко глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Російський газовий монополіст "Газпром" готовий до прямих переговорів з українською стороною за новим контрактом на прямі поставки газу.