Коболев против транзитного контракта с "Газпромом" только на один год

Украине не выгодно продлевать существующий транзитный газовый контракт с Россией. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Коболев, стороной подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года будет компания "Магистральные газопроводы Украины", в которую по процедуре анбандланга будет передана газотранспортная система Украины.

"Мне трудно представить, зачем новой компании и зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта", - сказал он.

Коболев напомнил позицию Украины о том, между сторонами должен быть только новый контракт по европейским правилам с новым оператором.

"Давайте договариваться между "Газпромом" и новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки", - добавил он.

По его словам, важно сохранить трехсторонний формат переговоров Украина-ЕС-Россия, который доказал эффективность еще в 2014 году.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель перед переговорами заявил, что Украина трехсторонних газовых переговорах с ЕС и Россией предложит заключить контракт на транспортировку 60 млрд кубометров российского газа в течение 10 лет.