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Представители "Нафтогаза" прибыли в Брюссель на трехсторонние газовые переговоры

Новости » Экономика    19.09.2019 - 12:24
Представители "Нафтогаза" прибыли в Брюссель на трехсторонние газовые переговоры
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

На переговорах будут договариваться о транзите газа с 2020 года

Представители НАК "Нафтогаз Украины" прибыли в Брюссель, где сегодня, 19 сентября, должны состояться трехсторонние газовые переговоры Украина-ЕС-Россия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В то же время Витренко выразил сомнение, что переговоры вообще состоятся, поскольку российская сторона может продолжать настаивать на отказе Украины от выигрыша в Стокгольмском арбитраже как на предпосылке начала переговоров.

"К счастью, за время после последней трехсторонней встречи нам удалось достичь консолидированной с нашими партнерами позиции, что такое требование является неприемлемым", - добавил он.

Представители &quot;Нафтогаза&quot; прибыли в Брюссель на трехсторонние газовые переговоры

Как сообщало РБК-Украина, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина трехсторонних газовых переговорах с ЕС и Россией, которые состоятся 19 сентября, предложит заключить контракт на транспортировку 60 млрд кубометров российского газа в течение 10 лет.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович заявил, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

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