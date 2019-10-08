Россия предлагает Украине продлить транзитный газовый контракт на год

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Украина хочет контракт на 10 лет, Россия - на один год

Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью российским СМИ.

Новак сообщил, что РФ готова предложить продление контракта на существующих юридических условиях.

"С точки зрения нормативной базы можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", - сказал Новак.

Он добавил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", - сказал Новак.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель перед переговорами заявил, что Украина на трехсторонних газовых переговорах с ЕС и Россией предложит заключить контракт на транспортировку 60 млрд кубометров российского газа в течение 10 лет.