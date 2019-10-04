ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Минэнерго РФ прокомментировал тариф на транзит газа по Украине

Новости » Финансы    04.10.2019 - 16:41
Глава Минэнерго РФ прокомментировал тариф на транзит газа по Украине
Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Россия заявляет, что согласна на европейские нормы

В случае заключения контракта тарифы на транзит газа через Украину будет определяться в соответствии с европейским законодательством. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью российским СМИ.

Новак заявил, что конкретная цена в рамках трехсторонних газовых переговоров консультаций пока не обсуждалась.

"Я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", - считает он.

Глава Минэнерго РФ напомнил, что в соответствии с европейским законодательством тариф - это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, а цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом.

Отметим, ранее Украина предложила установить в газовом контракте плату за вход/выход в газотранспортную систему Украины и плату за бронирование мощностей.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Как сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, на встрече обсуждалась возможная скидка на транзит в зависимости от объемов транспортировки российского газа.

"Нафтогаз" выдвинул несколько требований к "Газпрому" Путин подтвердил готовность к транзиту через Украину по нормам ЕС
Новости Украины газтранзитконтракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь