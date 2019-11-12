Коболев прогнозирует отказ "Газпрома" подписать транзитный контракт

Российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает пресс-служба НАК.

Как отметил Коболев, Украина будет готова к тому, что контракта не будет до 1 января.

"Мы не знаем, сколько времени "Газпром" будет готов терять долю европейского рынка и нарываться на штрафы от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда "Газпром" делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд долларов, по подсчетам российских аналитиков", - сказал он.

Он напомнил, что "решение о заключении или не заключении сделки там принимает человек в Кремле, и на какие убытки он готов пойти, вопрос к нему".

По словам Коболева, "Нафтогаз" будет обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах.

"И будем продолжать взыскание почти 3 млрд долларов по завершенному арбитражу и драться еще за 12 млрд долларов в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины", добавил он.

"То есть все понимают, что с большой вероятностью "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на переговорах с российской стороной Украина будет добиваться долгосрочного контракта на транзит газа

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.