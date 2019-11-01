Гончарук: Украина будет требовать долгосрочный контракт на транзит газа

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук отказался прогнозироваться сроки подписания нового соглашения

На переговорах с российской стороной Украина будет требовать долгосрочный контракт на транзит газа. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

В частности, Гончарук отказался прогнозировать, когда будет подписано соглашение с Россией о транзите газа с 2020 года. Он отметил, что украинская сторона делает все для подписания такого соглашения в максимально короткие сроки.

"Переговоры продолжаются, но с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, непростые отношения. Поэтому четкие сроки подписания нового соглашения я назвать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Когда мы достигнем с ними договоренностей о подписании, будет видно. Мы отстаиваем украинские интересы. Это значит, что мы будем требовать долгосрочный контракт, а не на один год. И мы будем требовать гарантии транзита в достаточном количестве для обслуживания ГТС", - заявил премьер.

Напомним, по итогам газовых переговоров на этой неделе российский "Газпром" заявил о готовности обсуждать транзит с оператором ГТС Украины.

В то же время российская сторона выставляет ряд условий. Президент России Владимир Путин, в том числе, заявил о желании для начала урегулировать судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом".