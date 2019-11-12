"Газпром" не допускает украинских специалистов к проверке ГВС на границе с РФ, - Коболев

Иллюстративное фото (УНИАН)

Глава "Нафтогаза" отметил, что осталась одна станция, где ее работу не проверили

Специалисты "Укртрансгаза" до сих пор не получили от российской компании разрешения на проверку работы пограничной газоизмерительные станции Суджи, которая расположена на границе между Сумской и Курской областями. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, Украина уже проверила все пограничные газоизмерительные станции, кроме Суджи.

"Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты. Очень подозрительно выглядит неготовность "Газпрома" допустить специалистов "Укртрансгаза" к проверке пограничной ГВС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная часть транзита российского газа в Европу", - отметил Коболев.

До сих пор, как отметил он, и украинцы, и россияне ежегодно допускали представителей друг друга к проверам работы газоизмерительных станций.

"Мы уже привыкли к не всегда последовательном поведении российских контрагентов. Но отсутствие взаимно согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Суджи так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акций с российской стороны", - отметил Коболев.

Также он уточнил, что через украинскую Газотранспортную систем идет более 70% российского транзита по украинской территории.

Напомним, "Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники". Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.