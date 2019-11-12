Коболєв прогнозує відмову "Газпрому" підписати транзитний контракт

Російський "Газпром" з великою вірогідністю через політичні мотиви може не підписати з Україною контракт на транзит газу після 1 січня 2020 року. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначив Коболєв, Україна буде готова до того, що контракту не буде до 1 січня.

"Ми не знаємо, скільки часу "Газпром" буде готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи від своїх клієнтів у Західній Європі. Останнього разу, коли "Газпром" робив таку вправу - зимою 2014-2015 років, - втратив понад 5 млрд доларів, за підрахунками російських аналітиків", - сказав він.

Він нагадав, що "рішення про укладання чи не укладання угоди там приймає особа в Кремлі, і на які збитки він ладен піти, питання до нього".

За його словами, "Нафтогаз" буде забезпечувати українських споживачів з ресурсів у сховищах.

"І будемо продовжувати стягнення майже 3 млрд доларів за завершеним арбітражем і битися ще за 12 млрд доларів у поточному арбітражі. Як свідчить практика, це дуже дієвий інструмент забезпечення інтересів України", - зазначив Коболєв.

"Тобто всі розуміють, що з великою вірогідністю Газпром через політичні мотиви може не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас так і європейських споживачів. Але великі запаси в українських і європейських підземках максимально перешкоджають реалізації такого сценарію", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що га переговорах з російською стороною Україна вимагатиме довгостроковий контракт на транзит газу

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.