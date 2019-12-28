Коболев назвал темы, которые не обсуждаются на газовых переговорах с Россией

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в рамках газовых переговоров с Россией не обсуждают несколько тем. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам Коболева, строны не обсуждают:

судебные иски по захвату "наших активов в Крыму";

обязательность прямых закупок у "Газпрома" (эта тема озвучивалась россиянами осенью, а сейчас исключена);

штрафы АМКУ;

долг Януковича и другие не газовые вопросы.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в газовых переговорах с Россией есть определенный прогресс, но по состоянию на сейчас нет согласованных текстов соглашений.

Как известно, 19 декабря Украина Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

По итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Отметим, согласно протоколу, "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение (контракт на транзит газа).техническое условие.