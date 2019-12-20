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Коболев: Россия готова подписать газовую сделку, чтобы избежать санкций США

Новости » Экономика     20.12.2019 - 18:46
Коболев: Россия готова подписать газовую сделку, чтобы избежать санкций США
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

США готовы ввести санкции против российского "Северного потока-2"

Готовность России к подписанию контракта по транзиту газа через Украины может быть связана с возможными санкциями против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире "Радио НВ".

По его словам, введение санкций со стороны США против "Северного потока-2" даст Украине преимущество в переговорах с Россией.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов относительно введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", - сказал Коболев.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как сообщил Коболев, стороны обсуждают возможность подписания гибридного контракта. При этом, до конца года транзитный контракт вряд ли будет подписан.

Также сообщалось, что подписание контракта займет минимум месяц. Это связано с техническим ограничением, которое существует при смене стандартного типового договора на транспортировку газа.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет оборонный бюджет США, который включает введение санкций против "Северного потока-2", 20 декабря.

В Минске начались газовые переговоры между Украиной и Россией Трамп уверен, что будет полностью оправдан в Сенате
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАндрей КоболевНафтогаз Украины
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