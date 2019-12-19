Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Переговоры по транзиту газа завершились успешно

Украина, Россия и Еврокомиссия по итогам газовых переговоров в Берлине достигли принципиального соглашения. Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными, а сторонам удалось достигнуть соглашения. При этом он отметил, что соглашение достигнуто по всем элементам.

"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера за то, что принял нас сегодня и помог в выработке принципиального соглашения... Также хочу поблагодарить канцлера Германии (Ангелу Меркель, - ред.) за перманентную поддержку", - добавил Шефчович.

Напомним, сегодня на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через территорию Украины сохранится.

"Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом, мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять", - заявил он.

Отметим, накануне Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа с южного направления. Таким образом, появилась возможность транспортировать газ по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову. Предполагается, что данным соглашением Киев обеспечил себе дополнительное направление импорта газа в случае, если контракт на прямые поставки из России не будет подписан.