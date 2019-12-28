Коболєв назвав теми, які не обговорюються на газових переговорах з Росією

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в рамках газових переговорів з Росією не обговорюють кілька тем. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За словами Коболєва, строни не обговорюють:

судові позови щодо захоплення "наших активів у Криму";

обов'язковість прямих закупівель у "Газпрому" (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена);

штрафи АМКУ;

борг Януковича і інші не газові питання.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в газових переговорах з Росією є певний прогрес, але станом на зараз немає узгоджених текстів угод.

Як відомо, 19 грудня Україна, Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципової угоди досягнуто по всіх елементах.

За підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Зазначимо, згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угоду (контракт на транзит газу).технічне умова.