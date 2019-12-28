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Коболев назвал темы, которые не обсуждаются на газовых переговорах с Россией

Новости » Энергетика     28.12.2019 - 23:35
Коболев назвал темы, которые не обсуждаются на газовых переговорах с Россией

На газовых переговорах, в частности, на обсуждают захват Россией активов "Нафтогаза" в Крыму

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в рамках газовых переговоров с Россией не обсуждают несколько тем. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам Коболева, строны не обсуждают:

  • судебные иски по захвату "наших активов в Крыму";
  • обязательность прямых закупок у "Газпрома" (эта тема озвучивалась россиянами осенью, а сейчас исключена);
  • штрафы АМКУ;
  • долг Януковича и другие не газовые вопросы.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в газовых переговорах с Россией есть определенный прогресс, но по состоянию на сейчас нет согласованных текстов соглашений.

Как известно, 19 декабря Украина Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

По итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Отметим, согласно протоколу, "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение (контракт на транзит газа).техническое условие.

Текстов соглашений в рамках договоренностей по транзиту газа пока нет, - Коболев Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
Новости Украины Газпромгазовые переговорыАндрей КоболевНафтогаз Украины
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