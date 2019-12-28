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Коболєв назвав теми, які не обговорюються на газових переговорах з Росією

Новини » Енергетика     28.12.2019 - 23:35
Коболєв назвав теми, які не обговорюються на газових переговорах з Росією

На газових переговорах, зокрема, на обговорюють захоплення Росією активів "Нафтогазу" в Криму

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в рамках газових переговорів з Росією не обговорюють кілька тем. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За словами Коболєва, строни не обговорюють:

  • судові позови щодо захоплення "наших активів у Криму";
  • обов'язковість прямих закупівель у "Газпрому" (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена);
  • штрафи АМКУ;
  • борг Януковича і інші не газові питання.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в газових переговорах з Росією є певний прогрес, але станом на зараз немає узгоджених текстів угод.

Як відомо, 19 грудня Україна, Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципової угоди досягнуто по всіх елементах.

За підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Зазначимо, згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угоду (контракт на транзит газу).технічне умова.

Текстів угод в рамках домовленостей щодо транзиту газу поки немає, - Коболєв Кабмін схвалив підписання мирової угоди з "Газпромом"
Новини України Газпромгазовые переговорыАндрій КоболєвНафтогаз України
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