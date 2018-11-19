Коболев назвал стоимость украинской ГТС

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Глава правления "Нафтогаза" признал, что европейские партнеры не готовы покупать ГТС по такой оценке

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценил стоимость украинской газотранспортной системы в 14 млрд долларов. Об этом он сказал в своем выступлении во время форума "Украинская энергетическая неделя - 18" сегодня в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Коболев отметил, что в настоящее время стоит задача найти такой механизм, который позволит государству получать соответствующий доход с этой стоимости.

В то же время он признал, что у европейских партнеров на данный момент нет желания покупать украинскую ГТС по такой оценке.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал одним из условий сохранения транзита газа по территории Украины привлечение иностранного партнера для управления ГТС. Коболев напомнил, что "Газпром" уже предлагает 50% в "Северном потоке" зарубежным партнерам. "Это предложение уже есть. Если Украина не будет делать чего-то похожего, зарубежным партнерам интереснее работать с россиянами. Мир банальный и прагматичный", - отметил он.

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум об анбандлинге. МГУ было создано правительством в качестве будущего оператора ГТС Украины.