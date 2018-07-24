"Нафтогаз" и МГУ согласовали дорожную карту анбандлинга

Процесс анбандлинга должны завершить в начале 2020

Наблюдательные советы компаний "Нафтогаз Украины" и "Магистральные газопроводы Украины" согласовали дорожную карту для отделения функции оператора газотранспортной системы (ГТС) - анбандлинга. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter.

Сообщается, что наблюдательный совет "Нафтогаза" достиг согласия с наблюдательным советом АО "Магистральные газопроводы Украины" по дорожной карте сотрудничества для полного и прозрачного отделения функции оператора ГТС в Украине.

"Это очень важная веха, которая обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС, гарантируя при этом энергетическую безопасность и экономическое процветание Украины. Спасибо премьер-министру Владимиру Гройсману за лидерство правительства в этом процессе, а также заместителю Госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсису Фэннону за помощь и поддержку во время нынешнего визита в Киев, как и другим представителям международного сообщества", - отметила глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд.

Также сообщается, что согласно меморандуму о взаимопонимании, процесс анбандлинга должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с "Газпромом".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что позиция "Нафтогаза" о порядке отделения функции оператора ГТС согласована с Кабинетом министров Украины.