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Коболев прогнозирует сохранения газового транзита в случае привлечения иностранного партнера ГТС

Новости » Энергетика    19.11.2018 - 12:43
Коболев прогнозирует сохранения газового транзита в случае привлечения иностранного партнера ГТС
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Коболев назвал условия для сохранения газового транзита через Украину

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует сохранение транзита российского газа через Украину в случае проведения анбандлинга и привлечения иностранного партнера для управления украинской газотранспортной системой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК в Twitter.

Как отметил Коболев, сам по себе анбандлінг не является достаточным условием, для того чтобы Украина сохранила транзит.

"Это условие важное, обязательное, но недостаточное. Еще одно важное условие - это привлечение иностранного партнера. Вот тогда можно сохранить транзит", - добавил он.

Коболев напомнил, что "Газпром" уже предлагает 50% в "Северном потоке" зарубежным партнерам. "Это предложение уже есть. Если Украина не будет делать чего-то похожего, зарубежным партнерам интереснее работать с россиянами. Мир банальный и прагматичный", - отметил он.

Коболев прогнозирует сохранения газового транзита в случае привлечения иностранного партнера ГТС

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум об анбандлинге. МГУ было создано правительством в качестве будущего оператора ГТС Украины.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве, премьер-министр Владимир Гройсман согласился с тем, что анбандлинг (разделение НАК на компании) и поиск партнера для газотранспортной системы Украины - компетенция наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и руководства компании.

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Новости Украины транзитАндрей КоболевНафтогаз Украины
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