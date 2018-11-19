Коболєв назвав вартість української ГТС

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Голова правління "Нафтогазу" визнав, що європейські партнери не готові купувати ГТС за такою оцінкою

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінив вартість української газотранспортної системи в 14 млрд доларів. Про це він сказав у своєму виступі під час форуму "Український енергетичний тиждень - 18" сьогодні в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Коболєв зазначив, що в даний час стоїть завдання знайти такий механізм, який дозволить державі отримувати відповідний дохід з цієї вартості.

У той же час він визнав, що у європейських партнерів на даний момент немає бажання купувати українську ГТС за такою оцінкою.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав однією з умов збереження транзиту газу по території України залучення іноземного партнера для управління ГТС. Коболєв нагадав, що "Газпром" вже пропонує 50% в "Північному потоці" закордонним партнерам. "Ця пропозиція вже є. Якщо Україна не буде робити чогось схожого, закордонним партнерам цікавіше працювати з росіянами. Світ банальний і прагматичний", - зазначив він.

Нагадаємо, в липні 2018 року "Нафтогаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали меморандум про анбандлінг. МГУ було створено урядом в якості майбутнього оператора ГТС України.