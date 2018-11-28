Коболев блокирует проведение аудита "Нафтогаза", - Счетная палата

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Счетная палата намерена проверить своевременность выплаты дивидендов

Глава правления НАК "Нафтогаз Укарины" Андрей Коболев блокирует проведение аудита со стороны Счетной палаты. Об этом на заседании Кабинета министров заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пацкана, аудиторов Счетной палаты не пускают в "Нафтогаз" для проведения проверки. На заседании правительства он попросил премьера Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию.

Он также уточнил, что аудиторы намерены проверить состояние планирования и своевременности поступления в бюджет дивидендов, начисленных на акции "Нафтогаза". В то же время глава НАК Андрей Коболев, как уверяет Пацкан, непосредственно блокирует проведение такого аудита.

"Факт недопуска мы зафиксировали и составили протокол об административном нарушении. Он уже передан в Шевченковский райсуд столицы", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" в 2019 году планирует уплатить в государственный бюджет около 130 млрд гривен.

В июле Кабинет министров утвердил график выплаты дивидендов "Нафтогазом". В частности, речь идет о выплате 17,7 млрд гривен дивидендов до конца года.