Коболєв блокує проведення аудиту "Нафтогазу", - Рахункова палата

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рахункова палата має намір перевірити своєчасність виплати дивідендів

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пацкана, аудиторів Рахункової палати не пускають до "Нафтогазу" для проведення перевірки. На засіданні уряду він попросив прем'єра Володимира Гройсмана втрутитися в ситуацію.

Він також уточнив, що аудитори мають намір перевірити стан планування і своєчасності надходження до бюджету дивідендів, нарахованих на акції "Нафтогазу". У той же час глава НАК Андрій Коболєв, як запевняє Пацкан, безпосередньо блокує проведення такого аудиту.

"Факт недопуску ми зафіксували і склали протокол про адміністративне порушення. Він вже переданий в Шевченківський райсуд столиці", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" в 2019 році планує сплатити до державного бюджету близько 130 млрд гривень.

У липні Кабінет міністрів затвердив графік виплати дивідендів "Нафтогазом". Зокрема, мова йде про виплату 17,7 млрд гривень дивідендів до кінця року.