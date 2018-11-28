Коболєв блокує проведення аудиту "Нафтогазу", - Рахункова палата

Рахункова палата має намір перевірити своєчасність виплати дивідендів
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Пацкана, аудиторів Рахункової палати не пускають до "Нафтогазу" для проведення перевірки. На засіданні уряду він попросив прем'єра Володимира Гройсмана втрутитися в ситуацію.
Він також уточнив, що аудитори мають намір перевірити стан планування і своєчасності надходження до бюджету дивідендів, нарахованих на акції "Нафтогазу". У той же час глава НАК Андрій Коболєв, як запевняє Пацкан, безпосередньо блокує проведення такого аудиту.
"Факт недопуску ми зафіксували і склали протокол про адміністративне порушення. Він вже переданий в Шевченківський райсуд столиці", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" в 2019 році планує сплатити до державного бюджету близько 130 млрд гривень.
У липні Кабінет міністрів затвердив графік виплати дивідендів "Нафтогазом". Зокрема, мова йде про виплату 17,7 млрд гривень дивідендів до кінця року.