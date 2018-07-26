Кабмин утвердил график выплаты дивидендов "Нафтогазом"

Принят график выплаты 17,7 млрд гривен дивидендов в государственный бюджет

Кабинет министров Украины утвердил график выплаты НАК "Нафтогаз Украины" дивидендов в государственный бюджет в размере 17,7 млрд гривен. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство постановило направить 45% чистой прибыли "Нафтогаза" в размере 17,7 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджета по следующему графику:

не позднее 31 июля 2018 - 500 млн гривен;

не позднее 31 августа 2018 - 500 млн гривен;

не позднее 30 сентября 2018 - 500 млн гривен;

не позднее 30 ноября 2018 - 8,099 млрд гривен;

не позднее 31 декабря 2018 - 8,099 млрд гривен.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в июне РБК-Украина сообщало, что "Нафтогаз" выплатил в бюджет 8 млрд гривен дивидендов, а до конца того месяца должен был в общей сложности выплатить 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году.

В целом в течение года по состоянию на 21 июня предприятия группы "Нафтогаз" заплатили в государственный бюджет свыше 60 млрд гривен в виде налогов и дивидендов. Также сообщалось, что НАК за 2017 год получил 39,329 млрд гривен чистой прибыли.