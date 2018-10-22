Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Общая сумма инвестиций "Нафтогаза" в 2019 году составит около 42 млрд гривен

"Нафтогаз" в 2019 году планирует уплатить в госбюджет около 130 млрд гривен. Об этом сегодня во время брифинга сообщил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Общая сумма запланированных поступлений составляет почти 130 млрд гривен", - сказал он.

При этом, по словам Витренко, общая сумма долга, который накапливают облгазы, газсбыты и ТКЭ перед компанией, в следующем году может вырасти до 25 млрд гривен.

"Неплатежи со стороны ТКЭ и облгазов за газ, который они отбирают - 25 млрд грн в 2019 году. Это если проблема не будет решена", - сказал он.

Кроме этого, как отметил Витренко, запланировано, что общая сумма инвестиций "Нафтогаза" в 2019 году составит почти 42 млрд грн.

"В добычу - инвестиции на уровне 34, 5 млрд грн, в ГТС - 7,3 млрд", - сказал коммерческий директор "Нафтогаза", уточнив, что пока эти расчеты не утверждены наблюдательным советом НАК.

При этом, как подчеркнул председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, есть риски, что запланированные поступления от компании в госбюджет могут быть не выполнены, в частности, из-за долга, который перед компанией, продолжают накапливать облгазы и газсбыты.

"Было принято политическое решение относительно изменения уровня цены. Мы также очень надеемся, что будут приняты соответствующие решения, которые позволят нам устранить эти цифры потерь, которые теряет государственная компания на пути газа или тепла от нас к населению. Решение этой проблемы является критическим для нашей способности выполнять те цифры отчислений в госбюджет, как налогоплательщиков, так и для дивидендов, которые запланированы в 2019 году. Без решения этих проблем НАК "Нафтогаз Украины" выполнить такой уровень уплаты налогов не сможет", - заявил Коболев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, "Нафтогаз" будет направлять в бюджет Украины 90% прибыли. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 19 октября. Тогда же Кабмин принял и решение о повышении цены на газ на 23,5% с 1 ноября.