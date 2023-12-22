До коаліції США по захисту Червоного моря від атак хуситів долучилося понад 20 країн

Зазначається, що близько восьми країн, які доєдналися до операції, відмовилися заявити про це публічно через політичну чутливість операції, оскільки зростає регіональна напруженість внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАС.

"Зараз понад 20 країн підписалися на участь. Ми дозволимо іншим країнам надати їм можливість говорити про свою участь", - заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

Він додав, що кожна країна зробить свій внесок за допомогою кораблів, персоналу чи іншої підтримки. Представник Пентагону назвав цю операцію "коаліцією охочих".

Стверджується, що напади хуситів порушили ключовий торговий маршрут, який пов'язує Європу та Північну Америку з Азією через Суецький канал. Це призвело до різкого зростання вартості контейнерних судноперевезень, оскільки компанії прагнуть відправляти свої товари альтернативними, часто довшими маршрутами.

Атаки хуситів на торгові судна у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Так, британський есмінець 16 грудня збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

На початку минулого тижня крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа. Корабель під прапором Норвегії перевозив олію та біопаливо з Малайзії до Венеції.

Крім цього, Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі.