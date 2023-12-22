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К коалиции США по защите Красного моря от атак хуситов присоединилось более 20 стран

Фото: к коалиции по защите Красного моря присоединилось более 20 стран (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Более 20 стран согласились присоединиться к возглавляемой США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что около восьми присоединившихся к сделке стран отказались заявить об этом публично из-за политической чувствительности операции, поскольку растет региональная напряженность в результате войны между Израилем и ХАМАС.

"Сейчас более 20 стран подписались на участие. Мы позволим другим странам предоставить им возможность говорить о своем участии", - заявил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Он добавил, что каждая страна внесет свой вклад с помощью кораблей, персонала или другой поддержки. Представитель Пентагона назвал эту операцию "коалицией желающих".

Утверждается, что нападения хуситов нарушили ключевой торговый маршрут, связывающий Европу и Северную Америку с Азией через Суэцкий канал. Это привело к резкому росту стоимости контейнерных судоперевозок, поскольку компании стремятся отправлять свои товары альтернативными, часто более длинными маршрутами.

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем.

Так, британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

В начале прошлой недели крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар. Корабль под флагом Норвегии перевозил масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.

Кроме этого, Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможностьнанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море.

 

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