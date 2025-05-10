"Коаліція рішучих" у зборі? До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер і Туск

На вокзалі у Києві європейських лідерів зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.



"Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України", - сказав Сибіга на вокзалі.



Єрмак зазначив, що сьогодні буде "багато роботи та чимало тем для обговорення".

"Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", - додав керівник ОП.

Фото: європейські лідери прибули до Києва (t.me/ermaka2022)

Перший візит Мерца на посаді канцлера Німеччини до Києва

6 травня, Бундестаг проголосував за призначення Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. Після цього він склав присягу й офіційно обійняв нову посаду.

Сьогодні ж відбувся перший офіційний візит Фрідріха Мерца до України як канцлера Німеччини.

Нагадаємо, що до цього він відвідував столицю України на початку грудня минулого року. Тоді Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї. Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об’єкти на території Росії.

"Коаліція рішучих"

Британія та Франція очолили зусилля щодо забезпечення миру в Україні. Була створена "Коаліція рішучих", в рамках якої зібрали країни, які готові надати війська чи іншу допомогу для підтримки миру в Україні.

Ця коаліція відзначається швидкими рішеннями, готовністю постачати сучасну зброю, навчати українських військових та допомагати у відбудові інфраструктури.

Як зазначав міністр оборони Британії Джон Хілі, мета такої коаліції - забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.