Мерц у Києві підтримав надання Україні далекобійних видів озброєння

Лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї. Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об’єкти на території Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив під час візиту до Києва 9 грудня.

За його словами, у Німеччині триває "дуже інтенсивна" дискусія щодо військової підтримки України. І зокрема того, які озброєння можна надавати Україні.

Мерц зауважив, що наразі у Німеччині є принциповий консенсус у тому, щоб і надалі надавати військову підтримку, щоб якомога швидше завершити цю війну. Він сказав, що ніхто не хоче, щоб війна тривала невідомо скільки.

"Позиція нашої фракції чітка - ми хочемо надати вашим Збройним силам можливість досягати військових баз (у Росії - ред.) – не цивільного населення та інфраструктури, а саме тих цілей, з яких ведеться війна проти вашої країни", - запевнив політик.

Він розповів про те, що кілька тижнів тому говорив у Бундестазі, що обмеженням дальності озброєння "ми змушуємо вас (Україну - ред.) воювати із зав’язаною за спиною однією рукою".

Вибори у Німеччині

На початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція після відставки міністра фінансів Крістіана Лінднера. Уже 8 листопада президент Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно підписав укази про звільнення міністрів.

Канцлер Олаф Шольц оголосив про намір ініціювати голосування щодо вотуму довіри в Бундестазі. Незабаром Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно висунула Шольца своїм кандидатом на посаду канцлера на наступних федеральних виборах.