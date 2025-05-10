"Коалиция решительных" в сборе? В Киев прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск

На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.



"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", - сказал Сибига на вокзале.



Ермак отметил, что сегодня будет "много работы и немало тем для обсуждения".

"Нужно завершать эту войну справедливым миром. Нужно вынудить Москву пойти на прекращение огня", - добавил руководитель ОП.

Фото: европейские лидеры прибыли в Киев (t.me/ermaka2022)

Советник по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна показала кадры прибытия четырех лидеров в Киев.

Фото: Макрон, Мерц, Стармер и Туск в Киеве (t.me/dashazarivna)

Первый визит Мерца на посту канцлера Германии в Киев

6 мая, Бундестаг проголосовал за назначение Фридриха Мерца новым канцлером Германии. После этого он принял присягу и официально вступил в новую должность.

Сегодня же состоялся первый официальный визит Фридриха Мерца в Украину в качестве канцлера Германии.

Напомним, что до этого он посещал столицу Украины в начале декабря прошлого года. Тогда Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.

"Коалиция решительных"

Великобритания и Франция возглавили усилия по обеспечению мира в Украине. Была создана "Коалиция решительных", в рамках которой собрали страны, готовые предоставить войска или другую помощь для поддержания мира в Украине.

Эта коалиция отличается быстрыми решениями, готовностью поставлять современное оружие, обучать украинских военных и помогать в восстановлении инфраструктуры.

Как отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили, цель такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.