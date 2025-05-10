"Коалиция решительных" в сборе? В Киев прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", - сказал Сибига на вокзале.
Ермак отметил, что сегодня будет "много работы и немало тем для обсуждения".
"Нужно завершать эту войну справедливым миром. Нужно вынудить Москву пойти на прекращение огня", - добавил руководитель ОП.
Фото: европейские лидеры прибыли в Киев (t.me/ermaka2022)
Советник по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна показала кадры прибытия четырех лидеров в Киев.
Фото: Макрон, Мерц, Стармер и Туск в Киеве (t.me/dashazarivna)
6 мая, Бундестаг проголосовал за назначение Фридриха Мерца новым канцлером Германии. После этого он принял присягу и официально вступил в новую должность.
Сегодня же состоялся первый официальный визит Фридриха Мерца в Украину в качестве канцлера Германии.
Напомним, что до этого он посещал столицу Украины в начале декабря прошлого года. Тогда Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.
Великобритания и Франция возглавили усилия по обеспечению мира в Украине. Была создана "Коалиция решительных", в рамках которой собрали страны, готовые предоставить войска или другую помощь для поддержания мира в Украине.
Эта коалиция отличается быстрыми решениями, готовностью поставлять современное оружие, обучать украинских военных и помогать в восстановлении инфраструктуры.
Как отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили, цель такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине состоится встреча лидеров "коалиции решительных".
По его словам, Украине вместе с партнерами предстоит серьезная работа.
Глава украинского государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить на встрече.
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