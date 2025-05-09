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Зеленський заявив про зустріч із лідерами "коаліції рішучих" і назвав дату

Київ, П'ятниця 09 травня 2025 17:59
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Зеленський заявив про зустріч із лідерами "коаліції рішучих" і назвав дату Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні цього тижня відбудеться зустріч лідерів країн "коаліції рішучих", які розглядають можливість відправки контингенту на українську територію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Голова української держави виступив на саміті країн-учасниць Joint Expeditionary Force (Об'єднаних експедиційних сил), до яких входять Британія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

"В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами коаліції рішучих - попереду серйозна робота", - розповів Зеленський.

За його словами, Україні потрібна така коаліція і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.

Президент висловив упевненість, що Європа тільки виграє від такої ініціативи, вона допоможе посилити архітектуру безпеки.

"Завтра - зустрічі", - коротко додав він.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, "коаліцію рішучих" очолюють Велика Британія та Франція.

Як зазначав міністр оборони Британії Джон Хілі, мета такої коаліції - забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.

Але нещодавно The Times писало, що поки що країни Європи не можуть набрати і 25 тисяч солдатів для відправки в Україну.

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