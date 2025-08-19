"Коаліція рішучих" відправляє своїх планувальників у США для роботи над гарантіями

Країни-учасниці коаліції домовилися про зустріч груп планування зі своїми американськими колегами "в найближчі дні для подальшого зміцнення планів щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій".

Лідери "коаліції рішучих" також обговорили можливості подальшого тиску на російського диктатора Володимира Путіна, зокрема через санкції.

Варто додати, що до "коаліції рішучих" входять 30 країн.