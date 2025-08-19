"Коаліція рішучих" відправляє своїх планувальників у США для роботи над гарантіями

"Коаліція рішучих" направить військових планувальників до США. Вони мають узгодити гарантії безпеки та підготовку до відправки сил стримування в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії, яку цитує The Guardian.
Країни-учасниці коаліції домовилися про зустріч груп планування зі своїми американськими колегами "в найближчі дні для подальшого зміцнення планів щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій".
Лідери "коаліції рішучих" також обговорили можливості подальшого тиску на російського диктатора Володимира Путіна, зокрема через санкції.
Варто додати, що до "коаліції рішучих" входять 30 країн.
Однією з головних тем зустрічі у Білому домі 18 серпня стали гарантії безпеки для України. До переговорів долучилися президенти України, США, Франції та Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єри Британії й Італії, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО.
Союзники обговорили можливість надати Україні безпекові гарантії за принципом статті 5 НАТО, але поза межами самого Альянсу.
Дональд Трамп заявив, що США візьмуть участь у цих гарантіях, хоча основний тягар ляже на європейських партнерів. При цьому він виключив відправку американських військ в Україну.
Напередодні ж "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування. Володимир Зеленський наголосив, що деталі майбутніх гарантій планують узгодити протягом найближчих 10 днів. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критично важливими".