"Коалиция решительных" отправляет своих планировщиков в США для работы над гарантиями

Гарантии безопасности для Украины

Одной из главных тем встречи в Белом доме 18 августа стали гарантии безопасности для Украины. К переговорам присоединились президенты Украины, США, Франции и Финляндии, канцлер Германии, премьеры Великобритании и Италии, а также председатель Еврокомиссии и генсек НАТО.

Союзники обсудили возможность предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО, но за пределами самого Альянса.

Дональд Трамп заявил, что США примут участие в этих гарантиях, хотя основное бремя ляжет на европейских партнеров. При этом он исключил отправку американских войск в Украину.

Накануне же "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания. Владимир Зеленский отметил, что детали будущих гарантий планируют согласовать в течение ближайших 10 дней. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели будут "критически важными".