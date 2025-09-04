UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Коаліція рішучих" постачатиме Україні ракети великої дальності, - уряд Британії

Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Деякі неназвані країни "коаліції рішучих" погодилися постачати Україні далекобійні ракети на тлі російських масованих атак по мирних цілях та цивільному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.

Як сказано у повідомленні британського уряду, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер привітав оголошення, які зробили деякі партнери з коаліції щодо постачання Україні ракет далекого радіусу дії.

При цьому в британському уряді не стали повідомляти, які саме країни погодилися надавати далекобійні ракети. Також невідомо, що саме це будуть за ракети.

Зустріч у Парижі: що відомо

У четвер, 4 вересня, в Парижі пройшла зустріч країн "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Участь у ній взяв президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео з початку заходу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів низку двосторонніх зустрічей.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час сьогоднішньої зустрічі звернувся до "коаліції рішучих" заявивши, що вони дали Україні "непорушну обіцянку".

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що члени "коаліції рішучих" працюють над трьома основними напрямками, які стосуються безпекових гарантій для України та посилення оборони Європи в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВеликобританія