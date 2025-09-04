"Коаліція рішучих" постачатиме Україні ракети великої дальності, - уряд Британії

Зустріч у Парижі: що відомо

У четвер, 4 вересня, в Парижі пройшла зустріч країн "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Участь у ній взяв президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео з початку заходу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів низку двосторонніх зустрічей.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час сьогоднішньої зустрічі звернувся до "коаліції рішучих" заявивши, що вони дали Україні "непорушну обіцянку".

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що члени "коаліції рішучих" працюють над трьома основними напрямками, які стосуються безпекових гарантій для України та посилення оборони Європи в цілому.